В связи с последними событиями, компания JYSK приняла решение временно закрыть все розничные магазины и онлайн продажи в России до дальнейшего уведомления.

Заказы, которые уже были сделаны в магазинах, обрабатываются. Магазины сейчас обзванивают каждого покупателя, чтобы сообщить о статусе доставки. Пожалуйста, дождитесь звонка.

Все подтвержденные заказы можно забрать в магазинах пн-пт 09-18 (кроме 6-8 марта)

Все онлайн-заказы, которые не отменены на данный момент, будут доставлены.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.