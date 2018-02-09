Полка настенная ILBRO 3шт натур./белый

Выберите один из варинтов доставки:

Click & Collect – бесплатно

Услуга Click & Collect позволяет забронировать товары онлайн и забрать их в выбранном магазине JYSK. В течение 1 часа после бронирования онлайн вам придет подтверждение о том, что заказ готов к выдаче в магазине.

Услуга Click & Collect является бесплатной. Оплата заказа производится в машазине при выдаче.

Доставка небольших заказов на дом – узнать стоимость

Выберите доставку на дом, чтобы ваш онлайн-заказ был доставлен к вам домой, на работу или в любое другое удобное для вас место.

Небольшие посылки доставляются курьерской службой.

Доставка больших грузов

При покупке крупногабаритных товаров, таких как матрасы, диваны и прочее, многие клиенты предпочитают доставку на дом.

JYSK сотрудничает с известными и проверенными грузовыми компаниями по всему миру, чтобы убедиться в пунктуальности нашей службы доставки. Вы можете выбрать доставку до подъезда или же до двери квартиры.

Товары, доступные только в магазине

JYSK гордится широким ассортиментом как магазинах, так и онлайн. Однако в некоторых случаях товар можно приобрести только через Click & Collect или в одном наших магазинах. Такие условия могут относиться к хрупким предметам, товарам, которые выходят из ассортимента, и сезонным товарам.

Стоимость доставки

Подробнее о доставке и ценах узнайте здесь.