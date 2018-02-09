Полка настенная ILBRO 3шт натур./белый

Необработанный массив дерева. 3 шт.
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
|Материал
|Клееная фанера, Массив павловнии
|Обработка
|Необработанный
|Цвет
|Белый, Бежевый/Кремовый
|Размер готового изделия
|Ширина: 39/35/31 см, Высота: 34/31/27 см, Глубина/толщина: 15/14/13 см
|Информация о сборке
|Товар в сборе
Все отзывы покупателей
wandplank
héél mooie wandplankjes maar we kregen ons decoratie niet erin! zeer vlugge levering en heel makkkelijk retour in een van jullie winkel in Genk zeer vriendelijk persooneel !! TOP
Первоначально написано на jysk.be
Wandplank
Ziet er leuk uit, slecht gelijmd. Absoluut niet stevig. Mindere kwaliteit
Первоначально написано на jysk.be
Декорация
Рафтовете са доста слаби и почти не може да се сложи нещо. Бих ги нарекла декоративни, или по-скоро декорация за стена. Но все пак са симпатични.
Первоначально написано на jysk.bg
РАФТОВЕ ЗА СТЕНА ILBRO
Много ефектни са и дървесината им е от щадящ природата добив.
Первоначально написано на jysk.bg
Očekivao sam više!
Jako loša kvaliteta. Police su napravljene od vrlo tanke špere i ne izgledaju kao da će dugo izdržati. Nisu ni dovoljno duboke za manjih knjiga. Jedino je dizajn lijep pa dajem 2 zvjezdice.
Первоначально написано на jysk.ba
komentar na proizvod
Postovani, U potpunosti sam zadovoljan vasim proizvodom i dostavom koja je obavljena u rekordnom roku. Srdacan pozdrav
Первоначально написано на jysk.ba
Komentar
Slatko, ljupko, jednostavno
Первоначально написано на jysk.ba
Poličky
Poličky jsou moc hezké, nicméně byly dodány bez háčků k upevnění, takže cestu do Jysku musím absolvovat znovu :(
Первоначально написано на jysk.cz
Poličky
Krásné zpracování i bez povrchové úpravy velice dekorační.
Первоначально написано на jysk.cz
poličky
Naprosto úžasné poličky, velice variabilní, vypadají skvěle po barevném nátěru
Первоначально написано на jysk.cz
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Услуга Click & Collect позволяет забронировать товары онлайн и забрать их в выбранном магазине JYSK. В течение 1 часа после бронирования онлайн вам придет подтверждение о том, что заказ готов к выдаче в магазине.
Услуга Click & Collect является бесплатной. Оплата заказа производится в машазине при выдаче.
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Небольшие посылки доставляются курьерской службой.
Доставка больших грузов
При покупке крупногабаритных товаров, таких как матрасы, диваны и прочее, многие клиенты предпочитают доставку на дом.
JYSK сотрудничает с известными и проверенными грузовыми компаниями по всему миру, чтобы убедиться в пунктуальности нашей службы доставки. Вы можете выбрать доставку до подъезда или же до двери квартиры.
Товары, доступные только в магазине
JYSK гордится широким ассортиментом как магазинах, так и онлайн. Однако в некоторых случаях товар можно приобрести только через Click & Collect или в одном наших магазинах. Такие условия могут относиться к хрупким предметам, товарам, которые выходят из ассортимента, и сезонным товарам.
Стоимость доставки
Подробнее о доставке и ценах узнайте здесь.