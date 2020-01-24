Тумба прикроватная ILBRO натуральный

Массив дерева. 1 ящик. 45×32 см, В54 см.
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
|Тип
|Приставной стол
|Материал
|Клееная фанера, Массив павловнии
|Обработка
|Необработанный
|Цвет
|Бежевый/Кремовый
|Ящики черты
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Стопор для выдвижного ящика
Мебельные стопоры предотвращают выпадение ящиков, при этом позволяя без труда открыть их.
|В комплекте
|1 ящик
|Размер готового изделия
|Ширина: 45 см, Высота: 54 см, Глубина/толщина: 32 см
|Информация о сборке
|Самоcтоятельная сборка
|Размер до сборки
|Ширина: 36 см, Длина: 50 см, Высота: 18 см
|Вес
|3 кг
|Количество коробок
|1
Все отзывы покупателей
Mooi design
Mooi design. Handig nachttafeltje. Wel heel licht materiaal, niet zo stevig.
Первоначально написано на jysk.be
Nachtkastje
Voor deze prijs mag je niet veel verwachten.8/10
Первоначально написано на jysk.be
Nachttafel
Gekregen ,wat ik verwacht had
Первоначально написано на jysk.be
Top
Zeer mooi tafeltje, perfecte hoogte
Первоначально написано на jysk.be
Некачествено
Ужастно некачествена изработка. Едно от крачетата се счупи още при сглобяването.
Первоначально написано на jysk.bg
Голямо разочарование
На картинката изглежда много добре, но в действителност е голям боклук. Чекмеджето се вади и прибира трудно и няма стабилност на шкафчето.
Первоначально написано на jysk.bg
Stolek
Zakoupen ve výrazné slevě za cenu, kterou považuji nyní za odpovídající. Stolek je lehký a příliš snadno manipulovatelný, dále má hrubší povrch, takže je dobré ho ošetřit smirkovým papírem a lakem. I bez návodu je velmi snadno ke zkompletování. I přes uvedené slabiny převažuje spokojenost. Dávám 4 hvězdičky.
Первоначально написано на jysk.cz
Ilbro
Stolek je vyroben z velmi měkkého a lehkého dřeva, je obtížné ho otevřít aniž by se kácel..
Первоначально написано на jysk.cz
Noční stolek
vzhledově hezký, odpovídá fotografii, jen teda zavírání/otevírání šuplíku jde dost špatně- zadrhává, chybí nějaké kolejničky.
Первоначально написано на jysk.cz
Så fin og enkel i design
Kvaliteten i top
Первоначально написано на jysk.dk
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